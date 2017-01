Into lança campanha emergencial para doação de sangue

Com média diária de 50 cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into), do Ministério da Saúde, lançou uma campanha emergencial de doação de sangue. Nesta época do ano, os estoques diminuem pela falta de doadores e o hospital precisa de sangue para transfusões, sobretudo nas cirurgias de joelho, quadril, coluna e de tumores ósseos.

A meta do HemoInto, banco de coleta e processamento de sangue do instituto, é conseguir 30 doações por dia, o triplo do volume atual, segundo a chefe de Enfermagem da Hemoterapia da unidade, Elizandra Duarte.

Segundo ela, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que o ideal é ter pelos menos 3% de doadores de sangue na população. No Brasil, apenas 1,78% das pessoas doam sangue, de acordo com a entidade. “O brasileiro não tem essa cultura de doar sangue”, disse Elizandra.

Suspensão de cirurgias

A falta de doadores de sangue tem impacto principalmente no tratamento dos pacientes graves que, às vezes, precisam de transfusão imediata. “E as cirurgias acabam sendo suspensas por falta de sangue. Clientes que estão na fila há mais de três anos, por exemplo, aguardando uma cirurgia, acabam suspendendo por falta de sangue. Por isso, a gente pede a colaboração da população”, destacou Elizandra.

Os interessados em aderir à campanha do HemoInto devem ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em bom estado de saúde. Os menores de 18 anos precisam apresentar autorização dos pais ou responsáveis para a doação. Recomenda-se que o doador evite alimentos gordurosos quatro horas antes e bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação, mas precisam estar alimentados para doar.

As mulheres podem doar sangue três vezes por ano, com intervalos de 90 dias; e os homens podem doar quatro vezes anualmente, com intervalos de 60 dias.

Embora a campanha tenha caráter emergencial, Elizandra Duarte diz que a iniciativa se estenderá por todo o ano. “Doação de sangue é uma campanha diária. Todo dia a gente tem que estar sensibilizando as pessoas para doar sangue”. Em geral, segundo ela, as pessoas costumam doar sangue somente em épocas de tragédias.

O HemoInto funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, na sede do Into, na Avenida Brasil, 500, 1º andar, bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones (21) 2134-5067 e 2134-5289.

