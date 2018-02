Interventor federal discute cooperação com estados vizinhos ao Rio

Rio de Janeiro - O interventor federal para a Segurança Pública, general Walter Souza Braga Netto, se reúne com os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Minas Gerais, e Espírito Santo (Divul - Divulgação Comando Militar do Leste

As providências para evitar que efeitos do combate ao crime no Rio de Janeiro ultrapassem os limites geográficos do estado foram discutidas hoje (27) durante uma reunião entre o interventor federal para a Segurança Pública no Estado, general Walter Souza Braga Netto, com os secretários de Segurança Pública de São Paulo, Mágino Alves Barbosa Filho; de Minas Gerais, Sérgio Barboza Menezes; e do Espírito Santo, André Garcia, na sede do Comando Militar do Leste (CML).

De acordo com a assessoria do CML, houve entendimentos também para reforçar a integração entre os quatro estados. “Foram estreitados ainda mais os laços de cooperação. Também foram discutidas providências para prevenir uma indesejável extrapolação, para além das divisas do Rio de Janeiro, dos efeitos decorrentes das medidas que estão sendo adotadas no Estado”, informa nota do órgão.

Além dos secretários, participaram da reunião os comandantes das polícias militares dos estados representados, o comandante da Força Nacional de Segurança Pública, o superintendente nacional da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e os superintendentes regionais da PRF dos três estados. Também estiveram no encontro representantes do Comando Conjunto/Comando Militar do Leste, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Polícia Federal.