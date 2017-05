Intervenções artísticas marcam lançamento de ações de combate ao abuso infantil

Por meio de performances teatrais, o Projeto Nova quer sensibilizar a população sobre a importância de prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Neste sábado (13), a partir das 9h, o grupo estará no centro da Capital com intervenções artísticas, entrega de material informativo e tsurus, origamis em forma de ave, que foram confeccionados especialmente para o evento.

Pássaro sagrado do Japão, o tsuru simboliza sorte, saúde, longevidade e felicidade. As aves foram criadas a partir de oficinas sob a orientação da administradora Ligia Ozumi, dentro do projeto "Mil tsurus por 1 desejo”. Neste caso, a meta é por um mundo sem abuso. O grupo – de artistas, militantes e atendidos no Projeto, estará na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho e, em seguida, irá para a Rua 13 de Maio, em frente à Primeira Igreja Batista de Campo Grande.

A ação marca o lançamento da campanha de combate e prevenção ao abuso infantil, coordenada pelo Projeto Nova. O mês foi escolhido porque 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante todo o mês serão realizadas ações de prevenção em escolas, instituições e locais públicos. Neste ano a campanha tem uma abrangência maior com o lançamento de uma web série, contendo 12 vídeos informativos, que serão distribuídos pelas redes sociais, e também uma exposição artística a ser realizada em 26 de maio, na Plataforma Cultural (antiga estação ferroviária) da Capital.

Projeto Nova – Com o objetivo de promover qualidade de vida a pessoas sobreviventes do abuso e exploração sexual, o Projeto Nova faz parte da Fundação de Assistência a Pessoa Humana (FUNASPH) e é uma iniciativa da Primeira Igreja Batista. Segundo a psicanalista e coordenadora do Projeto, Viviane Vaz, a maioria dos abusos ocorre dentro de casa, por isso, é importante que os adultos fiquem atentos aos sinais da criança vitimizada e façam denúncias.

Depoimento: “Com 9 anos de idade eu tive a primeira relação sexual com o irmão da minha mãe… depois eu fui entender que eu já era garota de programa desde os 9 anos… a única coisa que consegui da prostituição foi três filhos sem pai, HIV e mais nada.” E., 37 anos, atendida pelo Projeto Nova.

Denuncie: DISQUE 100

