Internos e servidores do presídio de Aquidauana recebem testagem para o Coronavírus

Interno realizando testagem para coronavírus. - (Foto: Agepen)

Custodiados do Estabelecimento Penal de Aquidauana (EPA) passaram por teste para detecção da Covid-19, promovidos pela Secretaria de Saúde do Município em parceria com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

A ação, realizada nessa segunda-feira (20.07), ocorreu devido a um interno que havia retornado de internação hospitalar por problemas na vesícula ter sido diagnosticado com coronavírus. Esse reeducando ficou oito dias isolado após o retorno do hospital e passou por teste rápido, sendo constatada a Covid-19. Apos o diagnóstico, o reeducando foi novamente encaminhado ao hospital, tendo em vista que estava ainda em período de recuperação.

"Assim que fomos informados do resultado desse interno, solicitamos o apoio da Secretaria de Saúde de Aquidauana para a testagem, que nos atendeu de imediato", destaca o diretor do EPA, Marco Salles.

A testagem foi aplicada em todos os 78 detentos que tiveram da mesma ala em que o interno estava, além de todos os servidores. Nenhum caso positivo foi constatado.