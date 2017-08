Internos do Presídio de Segurança Máxima trabalham na fabricação de brinquedos para Ceinfs da Capital

O projeto “Arte com Pneus” tem o objetivo de transformar o material descartado na fabricação de brinquedos. Depois de prontos eles vão ser instalados em pelo menos 25 Centros de Educação de Infantil de Campo Grande. A inciativa é da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o diretor da Penitenciária de Segurança Máxima, Paulo Godoy, o projeto tem duas funções importantes: ser ferramenta de conservação do meio ambiente, por meio da reutilização do pneu que se transforma em habitat do mosquito da dengue, além de ser oportunidade de trabalho, ressocialização e remissão de pena para os detentos.

O interno, Vando Aparecido Vicente, aprovou a ideia desde quando apresentaram os modelos dos brinquedos que ele e outros presos teriam que produzir.

A Agepen espera entregar mais de cem brinquedos aos Ceinfs da Capital, sendo que dois serão inaugurados até o dia 25 de agosto, dentro da programação de aniversário de Campo Grande.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários