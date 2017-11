Internacional tenta se distanciar de rivais e manter liderança da série B

Líder da série B do campeonato brasileiro com 61 pontos, o Internacional terá nesta sexta-feira (3), contra o CRB, a oportunidade de se reabilitar da derrota sofrida em casa, na semana passada, em pleno Beira-Rio, para o Ceará, por 2x0. O resultado levou o time cearense à vice-liderança, a apenas três pontos da equipe gaúcha, que vai procurar ampliar a diferença sobre os concorrentes.



O adversário de hoje à noite, outra vez no Beira-Rio, é o último time antes da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com 38 pontos. No jogo do turno, em Maceió, o CRB derrotou os gaúchos por 2x0, no dia 15 de julho. Agora, o jogo é válido pela 33ª rodada, e o Inter quer evitar um novo tropeço em casa para não permitir a aproximação dos outros ocupantes do G4 – além do Ceará, com 58 pontos, América MG (57) e Paraná (56), faltando apenas oito rodadas para o final.

Os jogos da série B vão envolver esses times, nesta sexta-feira, e amanhã, sábado, na luta pelas primeiras posições. Defendendo uma invencibilidade de nove jogos, o Ceará joga contra o Juventude, em Caxias do Sul, e o América MG enfrenta o Guarani, também na casa do adversário, em Campinas (SP). Jogam ainda ABC x Luverdense e Paysandu x Vila Nova. Nos dois jogos disputados terça-feira (31), Goiás e Criciúma empataram em 1x1 e o Paraná foi derrotado em casa pelo Oeste, por 2x1, de virada.

A rodada completa é a seguinte: hoje (3): Juventude x Ceará; Internacional x CRB; ABC x Luverdense e Paysandu x Vila Nova; sábado (4): Figueirense x Brasil; Santa Cruz x Náutico; Guarani x América MG e Boa Esporte x Londrina.

Classificação: 1º, Internacional (61 pontos); 2º, Ceará (58); 3º, América MG (57); 4º, Paraná (56); 5º, Oeste (55); 6º, Vila Nova (51); 7º, Londrina (46); 8º, Juventude (46); 9º, Goiás (43); 10º, Criciúma (43); 11º, Paysandu (41); 12º, Boa Esporte (40); 13º, Brasil RS (39); 14º, Figueirense (39); 15º, Guarani (39); 16º, CRB (38); 17º, Luverdense (36); 18º, Santa Cruz (32); 19º, Náutico (28); m19º, ABC RN (28).