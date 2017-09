Um homem de 34 anos usou uma ferramenta para espancar a mulher, da mesma idade, até a morte no município de São José dos Campos (SP), localizado no Vale do Paraíba. O crime ocorreu na madrugada deste domingo, dia 3. Em Tabapuã, na região norte de São Paulo, uma mulher de 50 anos foi morta a facadas pelo ex-marido, que não se conformava com a separação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

