Interessados em curso para formação de instrutor têm até dia 13 para fazer inscrição

Seguem abertas, até o dia 13 de fevereiro, as inscrições para 50 vagas do curso de Formação de Instrutor de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) em Campo Grande. As aulas vão de 6 de março a 19 de maio. O valor do curso é de R$ 890,71.

O curso forma profissionais para atuarem nos CFC (Centros de Formação de Condutores) como instrutores de candidatos à habilitação, adição e mudança de categoria.

Os requisitos para ingresso são possuir no mínimo 21 anos de idade, ser habilitado no mínimo há dois anos, ter escolaridade mínima comprovada de Ensino Médio completo e ter aprovação em avaliação psicológica para fins pedagógicos.

Já para o exercício das atividades de instrutor de trânsito são exigências possuir no mínimo 21 anos de idade, possuir curso de Ensino Médio completo, possuir no mínimo um ano na categoria D, não ter sofrido penalidade de cassação de CNH e não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias.

