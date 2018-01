Interessados em curso de instrutor de trânsito têm até 28 para fazer inscrição

São 50 vagas - Divulgação

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) segue com 50 vagas para o Curso de Formação de Instrutor de Trânsito, capacitação que vai acontecer em Campo Grande e tem como objetivo formar profissionais para atuarem nas auto escolas, as CFCs (Centros de Formação de Condutores).

Com o curso, é possível trabalhar como instrutor de candidatos à habilitação, adição e mudança de categoria de acordo com as normas reguladoras vigentes. Das 50 vagas disponíveis no curso, que é presencial de 205 horas/aula, 29 são exclusivas para servidores do Detran-MS e 21 para o público em geral.

As inscrições podem ser feitas no site do Detran-MS até 28 de janeiro. Os requisitos para ingresso no curso são possuir no mínimo 21 anos de idade, ser habilitado no mínimo há dois anos, ter escolaridade mínima comprovada de Ensino Médio e ter aprovação em avaliação psicológica para fins pedagógicos.

Já para o exercício das atividades de Instrutor de Trânsito são exigências possuir no mínimo 21 anos de idade, possuir curso de Ensino Médio, ter há um ano carteira categoria "D" e não ter sofrido penalidade de cassação de CNH.

Além disso, também é exigido que o candidato não tenha cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias e tenha curso específico para a atividade e curso de direção defensiva e primeiros socorros.

Nos dias 8 e 9 de fevereiro, as matrículas serão realizadas mediante apresentação de originais e cópias do RG, CPF, comprovante de residência, CNH, uma foto 3×4 atual, certificado de conclusão de escolaridade de ensino médio, laudo de avaliação psicológica para fins pedagógicos, com resultado "apto", além da guia de inscrição devidamente paga.

As aulas acontecerão no período de 19 de fevereiro a 28 de março, de segunda a sexta, no bloco 19 do Detran-MS, que está localizado na MS-080, km 10 – saída para Rochedo.

Após a conclusão e aprovação em todas as disciplinas, inclusive de Prática de Estágio Supervisionado, o aluno será submetido a uma avaliação teórico-técnica específica, onde deverá ministrar uma aula diante dos técnicos do Detran-MS.