Interessados em casamento coletivo têm até sexta para fazer inscrição

Os casais que já mantêm relação estável e querem formalizar a união, ou quem ainda não vive junto, mas quer se casar para começar uma nova vida a dois, podem se inscrever para o casamento Comunitário, que será promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social.

O edital que foi aberto na última quarta-feira (26), para selecionar 118 casais para casamento coletivo a ser realizado no dia 19 de agosto de 2017, foi prorrogado para até sexta-feira (4). A atividade integra a programação de aniversário de 118 anos da Capital.

Os interessados em participar devem comparecer à sede da SAS até sexta-feira (4), das 8h às 17h, para entregar a documentação necessária. O endereço é Rua dos Barbosas, nº 321, Bairro Amambaí. É obrigatória a apresentação de todos os documentos conforme discriminados no edital.

Já a análise documental será realizada em parceria com o Cartório de Registro de Pessoa Natural a ser designado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, que possibilitará que os companheiros tenham suas uniões oficializadas.

De graça!

O processo de escolha dos casais será composto de duas fases: inscrição e análise da documentação. É importante destacar que o casamento coletivo deste ano terá gratuidade garantida, diferente da última edição em que os casais pagaram uma taxa social.

A cerimônia civil será realizada no Parque Tarsila do Amaral, que fica na Rua Santo Augusto, s/n, Jardim Vida Nova, a partir das 16 horas, por ordem de chegada.

Quem quiser conferir a íntegra do edital pode acessar o link http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.

