Interessado em instalar barraca no Arraial de Santo Antônio têm até dia 21 para se cadastrar

Serão fornecidos 48 pontos de venda - Arquivo

As inscrições para cadastramento de barracas de entidades de assistência social, sem fins lucrativos, na área interna da 17ª edição do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande estão abertas de 3 até dia 21 de maio. A iniciativa vem da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e tem objetivo de democratizar, diversificar, organizar e garantir transparência com a população. O Arraial acontecerá entre os dias 13 e 15 de junho, na Praça do Papa

Interessados devem entregar ficha de inscrição padronizada, disponível na edição extra do Diário Oficial de Campo Grande N. 01/2019 que pode ser acessado pelo endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande, na sede da Sectur, situada na Rua Usi Tomi, 567 – Cep: 79032-425 – Carandá Bosque, das 8h às 11h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Serão fornecidos 48 (quarenta e oito) pontos de venda de alimentos e bebidas e outros 7 (sete) para comercialização de artesanatos. No dia 24 de maio serão confirmadas as inscrições, sendo que os interessados terão cinco dias para pedir recurso.

A definição dos pontos fixos das barracas acontecerá por meio de sorteio no dia 6 de junho, às 14h, no auditório da Sectur, quando acontecerá a primeira reunião de organização do evento com as partes interessadas.

Sobre o evento

A tradicional festança municipal acontece entre os dias 13 a 15 de junho, das 18h às 00h, na Praça do Papa, localizada na Vila Sobrinho. Mais informações e programação completa serão divulgadas ainda esta semana pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.