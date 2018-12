Interdições no trânsito para a São Silvestre começam neste domingo

A partir das 18h deste domingo (30), a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Avenida Paulista, já com algumas interdições, para a realização da 94ª Corrida Internacional de São Silvestre 2018, que acontecerá amanhã (31), com largada no local. A previsão é de que 30 mil atletas participem da corrida, que tem um percurso de 15 quilômetros.

Com o encerramento do Programa Rua Aberta hoje, às 18h, haverá interdição da Avenida Paulista, sentido Consolação, entre as ruas Teixeira da Silva e Bela Cintra, e no sentido Paraíso entre as ruas Padre João Manuel e Manuel da Nóbrega. Será permitido atravessar a Avenida Paulista em todos os cruzamentos, com exceção da Rua Frei Caneca e da Alameda Campinas, entre a Rua São Carlos do Pinhal e a Avenida Paulista, para montagem das instalações do posto médico.

A partir das 22h, serão realizadas os seguintes bloqueios: interdição do acesso ao Túnel José Roberto Fanganiello Melhem pela Avenida Dr. Arnaldo; e serão canalizadas duas faixas da esquerda da Avenida Doutor Arnaldo, sentido Centro, entre a Rua Major Natanael e o Túnel José Roberto Fanganiello Melhlem.

Os outros bloqueios para a corrida estão previstos para começarem a partir das 4h de amanhã (31) até as 13h. No entanto, após o término da corrida, a Avenida Paulista permanecerá interditada em ambos os sentidos, entre as ruas Teixeira da Silva e da Consolação, para a montagem da festa de Réveillon.

Um total de 138 agentes cuidará da operação do tráfego local, cobrindo a rede viária principal da região e caminhos alternativos, de acordo com a prefeitura paulistana.

A largada será na Avenida Paulista (sentido Consolação), entre as ruas Augusta e Frei Caneca, em frente ao Shopping Center 3, a partir das 8h20, com a saída dos cadeirantes. Na sequência, a elite feminina larga às 8h40; a elite masculina às 9h; e os demais participantes, às 9h.

A chegada será na Avenida Paulista, no sentido Consolação, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero/Gazeta. As premiações da São Silvestre ocorrem das 9h30 às 10h.