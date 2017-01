Interdição de aterro deixa caçambas estacionadas nas ruas em Campo Grande

Na primeira semana de dezembro, a Justiça interditou o único aterro que recebia entulho em Campo Grande. Desde 2007, a área funcionava sem licenças ambientais. Com a interdição, o recolhimento das caçambas ficou comprometido.

Agora, o único lugar para depósito é particular. E as caçambas permanecem nas ruas, o que é um risco para a saúde pública.

Mais de 3 mil caçambas espalhadas pela cidade. E o mais preocupante: sem data para serem recolhidos.

“Há mais de 20 dias essa caçamba aí e a empresa não recolhe”, disse a advogada Sandra Marques. “Está juntando lixo doméstico. Todo mundo que passa joga lixo. E não dá para estacionar na porta da própria casa, com perigo de ter acidente. Esses dias mesmo, um carro vinha no sentido contrário, foi desviar da caçamba no escuro porque não tem sinalização, não tem mesmo, a noite é tudo escuro, e bateu no carro do amigo da minha filha que estava aqui na porta. Acabou com o carro”, acrescentou.

Nas caçambas, cheias de lixo comum, ficam embalagens com água parada, que podem servir de foco para o mosquito Aedes Aegypti.

De acordo com o presidente da associação das empresas de caçambas, José Arthur Fernandes, apenas um aterro particular pode receber o entulho, mas o custo pode passar de R$ 200, muito acima do que vinha sendo cobrado até o momento. “Descarregava de graça, então você cobrava R$ 100 pelo transporte. Agora não, você cobra R$ 100 pelo transporte e R$ 120 pela caçamba, ou seja, R$ 220”.

Donos de caçambas disseram que o custo será repassado ao consumidor. A superintendente do Procon/MS, Rosemeire Cecília da Costa, explicou que o que vale é o que consta no contrato com a prestadora do serviço. A empresa não pode cobrar mais do que o combinado anteriormente.

