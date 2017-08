InterCement realiza Dia do Bem-Fazer em 16 cidades brasileiras

A InterCement Brasil e o Instituto InterCement realizam nos dias 19 e 20 de agosto o Dia do Bem-Fazer, maior ação de mobilização voluntária da empresa, que tem como objetivo realizar ações de solidariedade e cidadania que estimulem o trabalho voluntário de diversas pessoas para a execução de atividades de melhorias físicas, de lazer e esporte e promoção da cultura junto a entidades beneficentes, escolas, creches, postos de saúde e praças. A iniciativa objetiva gerar benefícios diretos para mais de 58 mil pessoas.

Organizado em todas as localidades onde a InterCement mantém unidades produtivas, só no Brasil o Dia do Bem-Fazer mobilizou 7.145 voluntários em 2016. Para essa edição, a expectativa é de mais 9 mil voluntários e mais de 58 mil pessoas atendidas diretamente ou indiretamente.

No município de Bodoquena, região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul, as atividades envolverão mais de 70 voluntários que farão diversas ações de limpeza e reparos como troca de piso, pintura, reforma da cozinha, troca de janelas, troca de portas, reforma dos banheiros entre outros, na Escola Ataíde Sampaio, em Sumatra.

“Ao realizar o Dia do Bem-Fazer queremos despertar a solidariedade das pessoas e que juntos, podemos melhorar a comunidade como um todo. Ao longo dos anos dessa iniciativa percebemos que a adesão vem crescendo, e o impacto positivo das ações, vem aumentando. Além disso, acreditamos que essa iniciativa ajuda a promover a articulação do setor público, privado e a sociedade civil”, afirma Carla Duprat, diretora do Instituto InterCement.

Sobre o Dia do Bem-Fazer

Em sua edição de 2016, o evento passou a integrar o Movimento Bem-Fazer, para incluir um caráter de perenidade aos resultados dos esforços dos voluntários. A novidade com relação à adesão ao Movimento Bem-Fazer foi levar, ao planejamento das ações, estratégias que contribuam para a continuidade da mobilização após o DBF. Assim, a metodologia aplicada na oficina de discussão para o planejamento do Dia do Bem-Fazer passou a incluir alternativas para a continuidade das ações propostas, e dar preferência a atividades vinculadas a projetos em andamento, sejam do próprio Instituto ou de outras associações e fundações, valorizar o estabelecimento de parcerias e adotar uma visão mais ampla dos possíveis efeitos das ações, para identificar se elas são sustentáveis.

Sobre InterCement

A InterCement é a segunda maior empresa cimenteira do Brasil e uma das 20 maiores produtoras de cimento do mundo. Com sede em São Paulo, a companhia conta com 40 fábricas de cimento e moagens distribuídas por oito países na América do Sul, Europa e África e entre suas controladas estão a Loma Negra, maior cimenteira da Argentina, e a portuguesa Cimpor. No Brasil, possui as marcas Cauê, Goiás, Zebu, Cimpor, Bonfim e Cimbagé. Fundada em 1967, a empresa tem como missão e valor investir em inovação e sustentabilidade por meio das ações do Instituto InterCement.

Sobre Instituto InterCement

O Instituto InterCement foi criado em julho de 2015, com atuação nas 17 cidades do Brasil onde a InterCementatuação se encontra. São trabalhados projetos de inovação social que visam o desenvolvimento comunitário e os negócios de impacto como parte da estratégia da companhia. O trabalho é feito por meio da criação de Comitês de desenvolvimento comunitário nas cidades onde a empresa atua. Todo o trabalho é feito em alinhamento com as políticas públicas. O objetivo é desenvolver a autonomia das pessoas e comunidades, de forma a “fazer diferente e fazer a diferença”. Em 2016, US$ 9 milhões – nosso budget próprio foi 2.6M euros! Foram investidos neste trabalho (no mundo).

Veja Também

Comentários