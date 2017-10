Intenção de viagem de avião atinge maior índice em três anos

Brasília - O ministro do Turismo, Marx Beltrão, durante anúncio de liberação de recursos para recuperação de escolas e creches em municípios atingidos pelas chuvas no estado de Alagoas (Wilson Dias/A / Arquivo/Wilson Dias/Agência Brasil

Pesquisa do Ministério do Turismo realizada em setembro indica que 64,5% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos seis meses deverão optar pelo avião.

Trata-se do maior percentual registrado desde junho de 2014, quando o índice atingiu 66,9% dos entrevistados. Para 25,7%, o carro será o meio de transporte utilizado, enquanto 7,5% optarão pelo ônibus.

A ampliação da malha aérea é uma das medidas incluídas no Brasil + Turismo, pacote de ações do governo federal lançado em abril para estimular o setor.

“Em um país de dimensões continentais como o Brasil, é fundamental garantir a conectividade aérea para permitir que cada vez mais brasileiros descubram as belezas do nosso país”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

De acordo com a Sondagem do Consumidor, o Nordeste segue sendo a região preferida dos viajantes com 50,3% de intenção de viagem, seguido pelo Sudeste (21,7%), Sul (15,5%), Centro-Oeste (7,8%) e Norte (4,7%).

Quando o quesito é onde ficar durante a viagem, hotéis e pousadas seguem sendo os escolhidos por 49,5% dos turistas. A casa de parentes e amigos aparece em segundo lugar, sendo escolhido por 35,9% dos entrevistados.

A sondagem é realizada mensalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Juntas, essas capitais representam 70% do fluxo turístico doméstico brasileiro.

