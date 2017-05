Integrantes de torcidas organizadas são presos no Rio

Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prenderam na manhã deste domingo dois integrantes de duas das principais torcidas organizadas de times de futebol do Rio, a Jovem Fla, do Flamengo, e a Young Flu, do Fluminense. Thiago Ramos, de 33 anos, e Thiago Aprigio, de 21, foram encontrados em suas casas.

Também foram cumpridos mandados de prisão preventiva por homicídio de torcedores expedidos pelo Juizado do Torcedor, e apreendidos um porrete, maconha, computadores e documentos. Três homens estão foragidos. Os policiais estiveram ainda na sede do clube Vasco, em São Januário, entre outros endereços.

A delegada Daniela Terra informou que os envolvidos estavam sendo monitorados há dois meses nas redes sociais, meio pelo qual marcavam de se reunir para praticar atos de violência em dias de jogos, dentro e fora dos estádios. Eles também são investigados por se infiltrar em torcidas de outros times para incitar violência e agredir adversários.

Isso aconteceria inclusive neste domingo, quando Fluminense e Flamengo decidem a final do Campeonato Carioca, no Maracanã. "São como 'torcedores do mal'. Temos que garantir o direito de ir e vir dos torcedores do bem", disse a delegada.

