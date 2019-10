Instituto Sangue Bom prepara natal solidário e calendário de ações para 2020

O objetivo do encontro é aproximar a população e a sociedade civil organizada do calendário de ações do instituto para 2020 - Foto: Divulgação/Assessoria

Um conjunto expressivo de eventos relacionados ao trabalho solidário do “Instituto Sangue Bom” será lançado ao público e parceiros da entidade durante uma cerimônia a ser realizada no dia 05 de dezembro, a partir das 19h00 no auditório do Sebrae/MS, conforme informações do diretor presidente da entidade, Carlos Alberto Rezende, conhecido como Professor Carlão.

Ele adianta que o objetivo do encontro é aproximar a população e a sociedade civil organizada do calendário de ações do instituto para 2020, como o lançamento da palestra “A História de um Transplantado” e o evento solidário “Natal Sangue Bom” .

“Nosso trabalho é fortalecer a solidariedade humana nas suas mais diferentes formas e manifestações, além de resgatar valores sociais muitas vezes adormecidos pelo nosso cotidiano áspero e competitivo”, adianta Carlão.

Criado em 2015, com a finalidade de cadastrar o maior número possível de doadores regulares nos bancos de sangue de Mato Grosso do Sul, e conscientizar a população sobre doação de sangue, medula óssea e órgãos, o instituto pretende agora estender suas atividades para outras regiões, em benefício da solidariedade humana.

“É importante despertar no próximo o olhar e a ternura de que todos nós pertencemos à mesma família, uma família acolhedora chamada Brasil. Acredito que com pequenos gestos efetivos poderemos contribuir para a mudança de comportamento e da forma como exercemos a cidadania, buscando não apenas os nosso direitos, mas os nossos deveres como cidadãos. A solidariedade é o grande antídoto contra o intolerância, a indiferença, individualismo

O “Instituto Sangue Bom” é uma entidade sem fins lucrativos que nasceu após o Professor Carlão ser diagnosticado e vencer a batalha contra uma Aplasia Medular Severa. Hoje, ele é conhecido nacionalmente pelo trabalho realizado pela instituição e como atleta da Seleção brasileira de Transplantados (Time Brasil Atletas Transplantados) que participou recentemente dos jogos mundiais da categoria na cidade inglesa de Manchester.