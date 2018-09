Instituto Rio Branco remarca provas para 29 e 30 de setembro

O Instituto Rio Branco remarcou para os dias 29 e 30 de setembro a aplicação das provas escritas de língua portuguesa e de língua inglesa do concurso público para diplomata. Ontem (20), o edital publicado no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame, suspendeu as provas que seriam feitas neste sábado (22) e domingo (23).

No novo edital publicado hoje (21), foram incluídos seis candidatos que se autodeclararam negros para a segunda e terceira fases do concurso.

Segundo o edital de abertura da seleção para terceiros secretários da carreira de diplomata, 260 candidatos são convocados para a segunda e terceira fases (provas escritas). Desses, 195 são da chamada ampla concorrência, 52 (20%) são candidatos autodeclarados negros e 13 (5%) são portadores de deficiência.

O certame oferece 26 vagas e o salário bruto inicial é R$ 18.059, 83.

O concurso teve 5.294 inscritos, o que corresponde a 203,62 candidatos por vaga.

A prova objetiva da primeira fase ocorreu em 26 de agosto.