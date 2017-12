Instituto Mirim promove I Festival de Verão neste sábado

O Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG) promove, neste sábado (09), o 1º Festival Mirim de Verão, com apresentação de show artísticos e a valorização da arte e da cultura. O festival, que acontece no Teatro de Arena do Horto Florestal, das 17h às 22h30, será um momento importante de integração dos adolescentes, suas famílias e a comunidade.

A diretora técnica do Instituo Mirim, Jucelma Rocha destaca que o Festival terá apresentações musicais, show de talentos e ainda gastronomia. “Será a oportunidade de confraternização e da participação dos jovens em atividades de entretenimento, cultura e lazer”, declarou.

Os adolescentes mirins trabalhadores, aprendizes e cursantes vinculados ao Instituto Mirim têm a entrada gratuita e para os demais interessados, o investimento para o convite será de R$ 5,00 e será vendido, antecipadamente, no próprio Instituto ou na bilheteria no dia do evento.

Serviço:

Instituto Mirim de Campo Grande

Rua Anhanduí, 294- centro

Mais informações pelos telefones – 3314-3257 ou 3314-3258