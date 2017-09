Instituto Mirim oferece curso preparatório para o ENEM

Enfrentar uma prova e ter que conseguir uma boa pontuação para poder entrar em uma universidade não é uma tarefa tão simples para a maioria dos estudantes, ainda mais quando precisa concorrer com estudantes de outras escolas que possuem melhor preparo. Para tentar aproximar os estudantes da tão sonhada vaga em uma faculdade e poder igualar a disputa entre os alunos, a Subsecretaria de Políticas para Juventude da Prefeitura de Campo Grande, em parceria com três das principais escolas particulares de Campo Grande, realizará, a partir de 16 de setembro até 4 de novembro, todos os sábados, das 7h30 às 11h30, os aulões preparatórios para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A aula inaugural acontece no próximo sábado (16), no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), e contará com a presença de mais de 150 alunos que se inscreveram para participar desse reforço das matérias, do subsecretário de Políticas para Juventude da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Maicon Nogueira, do prefeito da capital sul-mato-grossense, Marquinhos Trad, e de representantes dos colégios e do ensino público.

Os professores dos colégios particulares abordarão todos os temas importantes da prova nacional dentro das áreas de redação, humanas, exatas e biológicas. A participação de docentes com grande experiência no ensino pode ser o diferencial para que os jovens aprendam técnicas que facilitem a memorização e ajudem os estudantes a alcançar os objetivos no Enem.

Durante a abertura do evento, haverá também uma palestra motivacional para incentivar os alunos a se empenharem nos estudos e se prepararem para conseguirem boas notas no Enem.

A Subsecretaria de Políticas para Juventude também fechou uma parceria com o colégio campo-grandense Status e no dia 3 de outubro os alunos que estão inscritos nos aulões participarão de um encontro no teatro Glauce Rocha, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com o maior especialista em ENEM do país, César Medeiros (também conhecido como Nerckie), responsável pelo Vestibulandia, canal de grande sucesso no Youtube, com mais de 600 mil inscritos e 70 milhões de visualizações. Mais de 900 alunos são esperados para estarem na plateia.

Todas as ações serão realizadas gratuitamente para os alunos.

Serviço:

Abertura dos aulões preparatórios para o Enem

Data: 16 de Setembro de 2017

Horário: 7h30

Local: Auditório do IMPCG

Endereço: Travessa Pires de Matos, 50 - Amambai, Campo Grande - MS

Veja Também

Comentários