Instituto Mirim de Campo Grande empossa nova diretoria

Com a presença da primeira-dama e presidente de honra do FAC, Tatiana Trad, tomou posse ontem (7) a presidente do Instituto Mirim de Campo Grande, Mairy Batista de Souza com a equipe de profissionais, composta por professores, psicólogos, dentistas, médicos e assistentes sociais.

A primeira-dama Tatiana Trad destacou a atenção da diretoria anterior. “Nós fomos bem recebidos pela equipe que ocupava a gestão anterior. Esta nova diretoria tem nosso apoio no que for preciso para viabilizar ações que possam melhorar o aprendizado dos adolescentes e jovens do IMCG, que atuam no mercado de trabalho de Campo Grande. Agradeço a presença de todos neste evento e me coloco à disposição do Instituto Mirim”, declarou.

A vice-prefeita Adriane Lopes parabenizou a nova diretoria e disse que eles têm uma missão importante junto aos adolescentes. “Vamos trabalhar na qualificação dos menores para que eles façam a diferença no mercado de trabalho e que no futuro ocupem funções importes nas grandes empresas de nossa Capital”, disse.

A recém empossada presidente Mairy Batista de Souza do IMCG trabalha há muitos anos com jovens e adolescentes e aceitou mais um desafio de trabalhar na instituição. “O IMCG é um espaço de oportunidade para os jovens. Vamos gerenciar com perspectiva de criar novas oportunidades de trabalho. Agradeço a presença de todos, tanto das instituições governamentais, como as não governamentais. Vamos trabalhar juntos, para esta instituição que está de braços abertos para todos”, convocou.

Composição da nova diretoria do IMCG, que tomou posse durante a assembleia ordinária, dessa terça-feira, 7 de fevereiro, no auditório da unidade centro: Presidente: Mairy Batista de Souza; Diretora-executiva: Sonia Marcia de Lira Ramos; Conselho Deliberativo: Gilberto Kodjaoglanian di Giorgio, Theodossi Kalache Neto e Erotildes Martins Rodrigues de Oliveira; Conselho Fiscal: Soraya Fadul Gonçalves, Ilana Cristina Miltos e Jucelma Fernandes Rocha

O evento contou com a presença do vereador Fritz, da secretária de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva.

