Instituto Mirim de Campo Grande agenda exames preventivos nesta sexta-feira

Com a chegada do Outubro Rosa, o Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG), em parceria com o Hospital de Câncer de Barretos, realiza no dia 5 de outubro, com vagas limitadas exames preventivos, papanicolau e mamografia. O IMCG está localizado na Rua Anhanduí, 294. Os exames serão agendados nesta sexta-feira (29), até as 17 horas.

A Prevenção é a maior manifestação de amor e cuidados com as mulheres. E o Instituto Mirim de Campo Grande para celebrar esta campanha, vai proporcionar um dia exclusivo para exames de prevenção como papanicolau e mamografia.

Para fazer os agendamentos os pacientes deverão leva CPF, RG, Cartão SUS e o comprovante de residência.

Os agendamentos serão nos dias 28 e 29 de setembro e os exames serão realizados no dia 05 de outubro e as vagas são limitadas.

Para fazer o exame de papanicolau a mulheres precisam ter idade entre 25 e 65 anos, não ter relações sexuais pelo menos 2 dias antes do exame, não usar pomadas ginecológicas pelos menos 2 dias antes do exame e não esta menstruada no dia do exame.

Para o exame da mamografia a paciente deve ter idade de 40 a 69 anos. As mulheres com 40 a 49 anos devem fazer estes exames anualmente. Mulheres de 50 a 69 anos devem realizar o exame a cada dois anos. Também não pode ter realizado mamografia em um período menor que 1 ano.

O Outubro Rosa é uma realização do Instituto Mirim de Campo Grande, Hospital de Câncer de Barretos, Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e SubSecretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.

Serviço:

Para realização dos exames do Outubro Rosa

Local: Instituto Mirim de Campo Grande

Data 5 de outubro

Horário. Das 7 às 17 horas

Veja Também

Comentários