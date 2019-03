Instituto fomenta na Capital políticas públicas de empreendedorismo feminino

A oficina acontece nos próximos dias 30 e 31 de março, no espaço do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza, com expectativa de público de 300 mulheres.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da SEMU (Subsecretaria de Políticas para Mulher) e OSD (Comissão Municipal Campo Grande), em apoio ao IRME (Instituto Rede Mulher Empreendedora), está oferecendo estrutura necessária e mobilizando mulheres, em Campo Grande, para que o Instituto, dentro do Projeto Ela Pode. A meta do Instituto RME é de capacitar 135 mil mulheres até 2020 com o apoio do Google.

A RME e o Google acreditam que a criatividade e o desenvolvimento econômico só podem existir quando temos um ambiente diverso e inclusivo. Infelizmente, uma visão ainda não difundida e distante da realidade de muitos mercados. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, serão necessários 100 anos para excluirmos a diferença de gênero entre homens e mulheres. Para compreender o tamanho dessa lacuna, no Brasil a taxa de desemprego é 29% maior entre mulheres em relação aos homens.

O propósito é de que as mulheres sejam representadas com igualdade em nossa sociedade e da mesma forma na economia. Que se sintam capacitadas, seguras e preparadas para aproveitar as oportunidades para crescer profissionalmente e desenvolver seus negócios.

Em 2017, A RME desenvolveu dois encontros pilotos para treinar 100 mulheres de duas grandes comunidades em São Paulo – Paraisópolis e Brasilândia.

Dessa experiência, nasceu um programa para capacitar mulheres brasileiras desfavorecidas na perspectiva de criar sua própria oportunidade econômica, tornando-as confiantes e preparadas para que no futuro aproveitem os recursos da era digital,

seja abrindo um negócio ou encontrando um emprego. Desenvolvida em parceria com o Google, a iniciativa já capacitou 500 mulheres este ano em sessões no Google Campus São Paulo e mais de 2000 em Teresina e Brasília, em um treinamento que é parte do Cresça com o Google. O objetivo é treinar 10 mil mulheres até o fim do ano.

“Acreditamos que quando investimos em mulheres, elas contribuem dando um retorno à sociedade. Elas investem na educação dos filhos, no bem-estar das comunidades onde vivem e na construção de um mundo mais igualitário”, afirma Ana Fontes, fundadora e CEO da Rede Mulher Empreendedora.

Para acelerar a redução da desigualdade econômica entre homens e mulheres no Brasil, o Google.org realizou uma doação de ao Instituto Rede Mulher Empreendedora. Esse investimento será usado para treinar 135 mil mulheres em todo o Brasil nos próximos dois anos.

“Esperamos que com esse investimento o Instituto Rede Mulher Empreendedora tenha fôlego para agilizar essa mudança fundamental para o país. Eliminando a lacuna de gênero, o Brasil contaria com um PIB 30% maior. Todos têm a ganhar com o desenvolvimento das mulheres”, afirma Susana Ayarza, Diretora de Marketing do Google Brasil.

Nessa proposta inédita em Campo Grande é que nos engajamos, por reconhecer a relevância do Projeto.

Serviço:

Evento: Oficina, Ela Pode

Local: CCI Vovó Ziza

Dias: 30 e 31