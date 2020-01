Instituto Federal abre novo processo seletivo com salários de R$ 3,5 mil a R$ 6,1 mil

Inscrições seguem até domingo - Arquivo

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu nessa segunda-feira (20), processo seletivo com cinco vagas para contratação de professores substitutos nos campus de Aquidauana, Corumbá e Coxim. Os salários variam de R$ 3.588,85 (graduação) a R$ 6.289,21 (doutorado). A oferta é para as áreas de Geografia, Informática e Metalurgia. Os interessados devem se inscrever até domingo, 26, através do endereço eletrônico http://selecao.ifms.edu.br/login

A taxa de inscrição é de R$ 50,00 e deverá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 27. Os requisitos e regras para participação no processo podem ser acessados aqui. A prova para seleção dos candidatos será aplicada no dia 1º de fevereiro, nos campus onde as vagas são ofertadas. A primeira etapa ocorrerá por meio de prova didática, de conhecimento específico, com caráter eliminatório e classificatório.

O candidato deverá ministrar uma aula com duração entre 15 e 20 minutos, cujo tema será definido em sorteio, de acordo com os itens do conteúdo programático (Anexo II) e o campus escolhido na inscrição. Os critérios a serem avaliados pela banca estão dispostos no edital. A seleção também conta com prova de títulos, classificatória.

Ao se apresentar para a prova, o candidato deverá entregar ao representante da banca examinadora uma via do Currículo Lattes documentado, em envelope fechado, com a identificação do candidato, área do concurso e a campus onde concorre à vaga. A pontuação desta etapa também consta no edital. Os resultados preliminar e final serão divulgados nos dias 4 e 10 de fevereiro, respectivamente.