Instituto Federal abre na quarta-feira inscrições para cursos gratuitos

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abre no próximo dia 11 as inscrições para dez cursos gratuitos de qualificação profissional. O processo seletivo oferece 370 vagas em seis municípios: Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados e Três Lagoas.

Os cursos são de Libras básico, inglês (básico e intermediário), espanhol (básico e intermediário), agente cultural, auxiliar administrativo, desenhista de produtos gráficos web, operador de computador e programador de dispositivos móveis.

Os candidatos inscritos para os cursos intermediários de espanhol ou inglês, que não possuam certificado de conclusão no nível básico, devem passar por uma prova prática. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas de 11 de janeiro a 14 de fevereiro, no http://selecao.ifms.edu.br/login

A seleção será por meio de sorteio eletrônico, previsto para ocorrer no dia 16 de fevereiro na Reitoria do IFMS, em Campo Grande. As aulas começam em 5 de março.