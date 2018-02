Instituto presenteia mulheres com serviços gratuitos para comemorar a data

As participantes ainda poderão tirar uma foto para postá-la com a #divaInstitutoEmbelleze - Divulgação

O Instituto Embelleze vai garantir às mulheres o seu dia de diva. Na semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8 de março), as escolas da rede vão presentear as consumidoras com serviços gratuitos para cabelos, unhas e maquiagem.





As participantes ainda poderão tirar uma foto para postá-la com a #divaInstitutoEmbelleze.

Os trabalhos serão feitos pelos alunos, sempre supervisionados por instrutores.





Para participar da promoção, é necessário se cadastrar no site do Instituto (www.institutoembelleze.com.br/eusoudiva). Em seguida, a internauta receberá um voucher que deverá ser apresentado no local, dia e hora agendados – é importante consultar as unidades participantes; sujeito a horário e disponibilidade da unidade.