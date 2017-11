Instituto de Ortopedia faz campanha no Rio para incentivar doações de sangue

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (Into) promove, de terça (21) a sábado próximos (25), campanha para incentivar a população do Rio de Janeiro a doar sangue. A campanha, que marcará a passagem do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, 25 de novembro, visa reforçar os estoques de sangue para os períodos que antecedem os feriados prolongados, como Natal e Ano Novo, uma vez que o Into é responsável por 72% das cirurgias ortopédicas na capital e 54% no estado.



Diariamente, cerca de mil pacientes são atendidos pelo instituto, entre consultas ambulatoriais, área cirúrgica ou área de reabilitação.

A coordenadora do HemoInto, Fernanda Azevedo, diz que é preciso criar uma conscientização de doações regulares na população, porque sempre tem alguém precisando. De acordo com Fernanda, por isso, as campanhas são importantes. "Se cada pessoa no Rio de Janeiro doasse uma vez por ano, seria suficiente para abastecer todos os bancos de sangue do estado.”

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar saudável, descansado e alimentado. Os maiores de 60 anos precisam ter doado pelo menos uma vez.



O doador deve evitar alimentos gordurosos três horas antes e bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. É necessário um intervalo entre as doações de 60 dias para os homens, com o máximo de quatro doações por ano. Para as mulheres, o intervalo recomendado é de 90 dias, e as doações têm de ser, no máximo, três por ano.



O Into fica na Avenida Brasil, 500, zona portuária do Rio.