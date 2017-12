Instituto de Biomassa de Três Lagoas atenderá indústrias de todo o País

Jaime Verruck destacou que o local não se trata de uma escola ou um centro de formação - Reprodução / MS GOV

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/12/19.12.17-BIOMASSA-PORTAL.mp3

O setor de ciência e tecnologia de Mato Grosso do Sul avança e pode contar a partir de agora com a estrutura do ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa).

São 4.500 m², onde funcionava a antiga Ferroviária da Noroeste do Brasil, e que irá proporcionar às empresas locais e de todo o País a possibilidade de usar laboratórios de ponta e a expertise da equipe do Instituto, que atua para desenvolver tecnologias inovadoras no campo da biomassa.

Presente na inauguração o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Jaime Verruck falou sobre a importância deste Centro de Pesquisa.

Jaime Verruck destacou que o local não se trata de uma escola ou um centro de formação.

O projeto é o único no Brasil direcionado ao segmento da biomassa e visa, entre outros serviços, atender a uma demanda da indústria nacional por produtos sustentáveis, que gerem resíduos biodegradáveis.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)