Instituto avaliará impactos ambientais de vazamento de óleo em município do AM

Uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) esteve hoje (11) em Nova Olinda do Norte, município a 126 quilômetros de Manaus, para verificar as consequências do vazamento de óleo diesel de uma usina da Eletrobras Distribuição Amazonas.

O incidente ocorreu durante um temporal registrado na segunda-feira (7). Por causa do vento forte, uma escada metálica caiu sobre a válvula de um dos tanques de armazenagem causando o derramamento do combustível. Segundo o Ipaam, parte do diesel escorreu para uma área alagada rodeada por árvores. O local foi isolado pelas autoridades do município.

Em nota, o instituto disse que vai aguardar o relatório da empresa, que declarou ter adotado providências. O documento será juntado ao levantamento dos técnicos para que sejam tomadas as medidas cabíveis para o caso.

Também em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que 12 mil litros de óleo vazaram para a parte externa da usina e o material foi retirado. Uma empresa especializada em ações de remediação ambiental está no local fazendo a recuperação das áreas degradadas, com previsão de conclusão dos serviços neste sábado (12). Um engenheiro e um gestor ambiental da Distribuidora também estão em Nova Olinda do Norte acompanhando o trabalho.

Veja Também

Comentários