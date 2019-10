Instituído grupo de trabalho do Mercado Comum para incentivar comércio e geração de empregos

Campo Grande (MS) – Liderado pelo governador Reinaldo Azambuja, o Consórcio Brasil Central instituiu o Grupo de Trabalho do Mercado Comum e definiu seus membros titulares e suplentes. A criação do Mercado Comum irá unificar as alíquotas fiscais de 20 produtos no comércio entre os estados integrantes: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Rondônia e Maranhão.

Na prática, a criação do Mercado Comum irá incentivar o comércio entre os estados membros e a geração de emprego e renda. Ele irá funcionar como uma espécie de Mercosul entre os estados membros.

A composição do Grupo de Trabalho foi publicada nesta quinta-feira (31.10) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul. De acordo com a portaria, a coordenação do grupo será exercida por Adonídio Neto Vieira Júnior.

Mato Grosso do Sul terá dois titulares: Bruno Batista Gonzaga, como coordenador da Coordenadoria Especial de Incentivos Fiscais e Desenvolvimento Econômico, e Bruno Gouvea Bastos, superintendente de Indústria, Comércio e Serviços. Além disso, há um suplente do Estado: Matheus Segalla Menegaz, chefe da Unidade de Análise, Desenvolvimento e Sustentabilidade Fiscal.

Entre os produtos que terão Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) unificados estão: energia, etanol, gasolina, diesel, joias, cosméticos, perfumaria, cerveja, refrigerantes e agropecuários, entre outros que hoje têm a tributação livre a cada estado.

Confira a publicação na página 3 do Diário Oficial do Estado .

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro