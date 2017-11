Instituído Dia Estadual do Jornalista em Mato Grosso do Sul

Dia Nacional do Jornalista também É comemorado em 7 de abril - Ilustração

Com a publicação da Lei 5.087 no Diário Oficial do Estado (DOE), na última sexta-feira (10/11), fica instituído em Mato Grosso do Sul o Dia Estadual do Jornalista, a ser celebrado anualmente em 7 de abril. A data passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado, oficializado pela Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010. A proposição em âmbito estadual é do deputado Maurício Picarelli (PSDB).

"É uma justa homenagem a todos os profissionais que atuam na profissão, com a árdua tarefa de lidar com notícias e fatos, se preocupando em manter o público informado, de maneira imparcial e ética. Seja na rádio, na televisão ou nos jornais impressos, o jornalista deve sempre trabalhar tendo como base a imparcialidade e fontes de informação confiáveis, afirmou o parlamentar na justificativa da proposta (leia mais aqui).

O Dia Nacional do Jornalista, também comemorado em 7 de abril, foi instituído em 1931, por decisão da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), como homenagem ao médico e jornalista Giovanni Battista Líbero Badaró, morto por inimigos políticos em 1830. Oposicionista ao imperador D. Pedro I, Badaró foi o criador do Observatório Constitucional, jornal independente dedicado à cobertura de temas políticos até então censurados, e era defensor da liberdade de imprensa.

A morte de Badaró alimentou ainda mais a crise que começava a se instaurar no império de D. Pedro I, com protestos, muitas vezes violentos, de quem era contra a repressão do monarca, o que dificultou a permanência dele no poder. Segundo historiadores, esse foi um dos fatores que levaram à renúncia de D. Pedro, em 7 de abril de 1831.