Instituida equipe de controle e acompanhamento do contrato da Saúde com organizacão social

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde, publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (2) a Resolução N. 007/SES/MS 02 de janeiro de 2017, que institui a equipe de Controle e Acompanhamento da Coordenadoria Estadual de Regulação Assistencial – Contrato de Gestão nº 02/2016 – Processo nº 27/000515/2016 celebrado pela Secretaria de Estado de Saúde e Organização Social – Instituto de Atenção Básica Avançada à Saúde – IABAS.

De acordo com o documento, a equipe e composta por cinco servidores titulares, exercendo a coordenação o primeiro, todos subordinados à Superintendência Geral de Gestão Estratégica, sendo: Ed Carlo Britto Burgatt; Cintia de Souza Procópio; Rafaela Aparecida Jardim; Fernanda Cristina Rodrigues; Evanir Serra Rodrigues.

Entre as atividades que serão exercidas pela equipe estão acompanhar mensalmente o desempenho da Organização Social frente ao cumprimento das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, por meio de relatórios mensais; realizar visitas in loco periódicas ou a qualquer tempo, visando dirimir dúvidas ou ratificar informações; manter interlocução com os demais setores da SES/MS, quanto às informações apresentadas nos relatórios pertinentes à execução do Controle de Gestão; zelar pelo cumprimento das normas, princípios e diretrizes do SUS; entre outras.

