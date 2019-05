Instituída comissão da Sefaz responsável por elaborar o Plano Plurianual 2020/2023

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz), publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (06.05), a Resolução Sefaz nº 3.016, de 25 de abril de 2019, que institui a Comissão Local do Plano Plurianual 2020/2023 da Secretaria.

Conforme a publicação, a comissão será responsável conduzir o processo de elaboração do PPA em sua respectiva unidade, em consonância com proposta elaborada pelo Grupo de Trabalho Multidisciplinar e Interinstitucional, instituído pelo Decreto nº 15.188, de 13 de março de 2019, competindo a seus integrantes atuar como:

I – Multiplicadores de metodologia e como mobilizadores para a realização das oficinas de planejamento; e

II – Responsáveis pela consolidação final das propostas de programas temáticos.

A Comissão Local do Plano Plurianual 2020/2023, será integrada pelos servidores abaixo designados:

A resolução entra em vigor na data de sua publicação. Assina o Secretário de Fazenda, Felipe Mattos.

Diana Gaúna – Secretária Estadual de Fazenda (Sefaz)