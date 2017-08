Instituição de ensino abre concurso de bolsas para 21 cursos de graduação

As inscrições para o concurso de bolsas de estudo da Uniderp, que acontece no domingo, às 9h, seguem abertas. São mais de 30 opções de cursos presenciais nas áreas de Exatas, Humanas, Saúde, Agrárias, Educação e Tecnologia, além de 34 na modalidade a distância. Os primeiros colocados no processo seletivo serão contemplados com bolsas de estudos integrais e parciais.

Os interessados podem se inscrever através dos telefones 99292-0356, 3348-8198, 3348-8492 ou diretamente na unidade até a data da prova. No dia do exame é necessário levar um documento pessoal com foto e caneta esferográfica preta ou azul.

Confira todos os cursos presenciais disponíveis:

Uniderp Matriz

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciência da Computação

Direito

Engenharia Ambiental

Engenharia Civil

Engenharia da Computação

Engenharia Elétrica

Fisioterapia

Jornalismo

Letras

Matemática

Pedagogia

Psicologia

Publicidade e Propaganda

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

CST em Design de Moda

CST em Estética e Cosmética

CST em Produção Multimídia

CST em Redes de Computadores

Uniderp Agrárias

Agronomia

Biomedicina

Ciências Biológicas (licenciatura ou bacharelado)

Educação Física (licenciatura ou bacharelado)

Enfermagem

Farmácia

Gastronomia

Medicina Veterinária

Nutrição

Odontologia

Empregabilidade

Os aprovados que efetivarem a matrícula passam a contar com o Canal Conecta, uma plataforma gratuita que tem como objetivo promover o diálogo entre a comunidade acadêmica e o mundo corporativo. Por meio da plataforma, as empresas postam suas vagas e os alunos completam seus currículos. O sistema promove o cruzamento de dados dos candidatos mais indicados para cargos das empresas inscritas, sugerindo aos empregadores quais participantes melhor se adequam às habilidades requisitadas. Dessa forma, o Conecta permite a consolidação de vagas de emprego para quem cursa graduação, pós-graduação e também para egressos da Uniderp.

Em Campo Grande, até o primeiro semestre de 2017, o Canal Conecta ofertou 1.229 vagas para candidatos em nível de graduação e pós-graduação. Os perfis dos cargos publicados são abrangentes: existem posições para estagiários, assistentes, analistas e gerentes.

Serviço:

Uniderp | Concurso de bolsas de estudo

Prova: 27 de agosto (domingo)

Horário: Das 9h às 12h

Locais: Unidade Matriz – Avenida Ceará, 333

Unidade Agrárias – Rua Alexandre Herculano, 1400.

Informações: 3348-8492 / 99292-0356 / 3348-8198

