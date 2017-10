Instabilidade marca início da semana em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Instabilidade esta será a condição de tempo no Estado durante toda segunda-feira (2.10). O céu deve ficar com muitas nuvens deixando o tempo nublado com possibilidade de chuva localizada a qualquer hora do dia, podendo ser forte e vir acompanhada de trovoadas.

Nas regiões Sudoeste e Sul, a condição é de tempo parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva fraca. A temperatura começará entrar em declínio ao longo do dia em Mato Grosso do Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso meteorológico sobre ocorrência de tempestades em todo o Estado. O aviso termina nesta segunda-feira, às 13h (horário de MS).

Pode ocorrer, durante a passagem do evento meteorológico, risco de corte na energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e possibilidade de queda de granizo. A velocidade dos ventos poderá chegar em torno de 60 a 100 km/h.

Para obter mais informações procure a Defesa Civil do seu município no número 199 e o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

Confira a previsão para alguns municípios:

Costa Rica: Nublado com pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura: mínima 22°C e máxima 32°C;

Nublado com pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura: mínima 22°C e máxima 32°C; Maracaju: Nublado com pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura: mínima 17°C e máxima 29°C;

Nublado com pancadas de chuva. Muitas nuvens com curtas aberturas e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Temperatura: mínima 17°C e máxima 29°C; Bonito: Variação de nebulosidade. Períodos curtos de abertura intercalados com períodos de nebulosidade. Temperatura: mínima 17°C e máxima 29°C

Fonte: CPTEC/Inpe – Inmet | Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Foto: Edemir Rodrigues

