Instabilidade do clima persiste durante fim de semana em MS

Campo Grande (MS) – O fim de semana deve ser de tempo estável neste sábado em todas as regiões do Estado. Já no domingo, mesmo com nebulosidade, o tempo deve se firmar e o sol aparece entre nuvens. Os termômetros também registram leve queda, e o calor dos últimos dias deve ser mais ameno.

Em Campo Grande chove no sábado. Com máxima de 26º e mínima de 18ºC e possibilidade de aguaceiro a qualquer hora do dia, registra índices favoráveis de umidade relativa do ar, podendo ficar em 100%. No domingo, volta do sol aumenta a temperatura que pode chegar a 27ºC na máxima.

Em Três Lagoas e região a chance de chuva é de 90%, com previsão de 21mm. Apesar dos períodos de temporal, a máxima para sábado e domingo é de 31ºC e 30ºC, respectivamente. A região deve ter calor até mesmo na previsão da temperatura mínima, 24ºC no sábado e 23ºC no domingo.

O Mato Grosso do Sul tem apresentado um típico clima de outono com nevoeiros, chuvas e temperaturas agradáveis em todo Estado nesta primeira semana de abril. E deve continuar assim pelo resto do mês, sendo que temperaturas mais baixas deverão ser registradas apenas na segunda quinzena de maio.

Texto: Beatricce Bruno (Subcom) com informações do Cemtec/MS.

Foto: Geone Bernardo.