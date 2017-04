Instabilidade diminui, mas chuva é esperada para este fim de semana

Campo Grande (MS) – Neste sábado (8) as áreas de instabilidades tendem a enfraquecer sobre o Estado, entretanto, há previsão de chuva em todas as regiões. Os acumulados de chuva podem concentrar nas regiões de Campo Grande, Leste e da Grande Dourados e com valores estimados de até 20 milímetros.

No domingo as chuvas poderão estar mais concentradas na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, municípios como Ponta Porã, Caracol, Bela Vista e Bonito. Nas demais regiões é esperada a condição de sol entre nuvens com chuva isolada a partir da tarde. As temperaturas podem variar em torno de 19°C a 30°C.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários