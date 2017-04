Instabilidade deve continuar e chuva pode ocorrer a qualquer hora nesta quarta-feira

Campo Grande (MS) – As áreas de instabilidades podem ganhar força e chover a qualquer hora do dia na região pantaneira durante esta quarta-feira (19). Nas demais regiões a condição será de tempo parcialmente nublado e há expectativa de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde.

As temperaturas podem continuar amenas no centro-sul do Estado e nas demais áreas (leste, norte e oeste) as temperaturas devem ficar mais elevadas, com as máximas de até 30°C.

Elaboração: Cemtec/MS-Agraer

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários