Inspiradas nos anos 80, especialista aponta tendências de makes para o verão

Assim como roupas e acessórios, a maquiagem é um complemento importante na beleza e autoestima da mulher e também se reinventa com as estações. Sinônimo de praia, praticidade e mais tempo aproveitando a luz do sol, o verão pede produtos mais leves, que sejam capazes de durar mais tempo e não derreter ao longo do dia, mantendo o brilho e a essência feminina.

Para o renomado Vavá Torres, expert sobre o assunto e fundador da Makevator, empresa especializada em aperfeiçoamento profissional na área da beleza, o próximo verão pede uma pele bem iluminada inspirada nos anos 80. "O iluminador será o grande aliado das mulheres nesta estação. O ideal é investir nos cintilantes e apostar no brilho para destacar partes coringas do rosto, como as bochechas", explica. Seguindo a tendência de pele iluminada, as maçãs do rosto estarão livres do peso do contorno e prontas para receber mais cores. O blush voltou com tudo e a sugestão é caprichar.

Depois do reinado do batom matte, o gloss vai fazer a boca das mulheres. Tire-o da gaveta e abuse do efeito molhado. Nada mais natural do que lábios bem hidratados e gloss para acompanhar o make iluminado. "As cores predominantes na estação mais alta do ano serão o vermelho e o laranja", aponta o especialista. O ideal é confiar nos tons quentes para os lábios e bochechas. "As mulheres que, no verão passado, optaram pelo batom matte e querem aproveitá-lo, podem apostar no gloss transparente e aplicar por cima da cor", conclui Vavá.

No ramo da maquiagem há mais de 48 anos, Vavá criou expressões e trouxe conceitos inovadores em personagens de novelas, filmes, shows e minisséries, ganhando o apelido carinhoso de mago da caracterização e maquiador das estrelas.