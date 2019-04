Inspetor é preso no Rio suspeito de guardar arquivos com pornografia

Policiais federais prenderam hoje (2) em flagrante um inspetor escolar durante uma operação contra pornografia infantil, no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O suspeito trabalhava em uma escola pública no mesmo bairro, informou a polícia.



O homem foi preso esta manhã durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa dele.

De acordo com policiais, os agentes chegaram até o inspetor depois de prenderem um homem suspeito de guardar e compartilhar imagens de sexo envolvendo crianças, em Santos (SP), em uma operação anterior.



O homem detido hoje acabou sendo preso em flagrante depois que os policiais encontraram arquivos com cenas de abuso de crianças no local do cumprimento do mandado.

A identificação do suspeito e o nome da escola ainda não foram divulgados pela Polícia Federal.