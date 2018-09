Inserção da mulher no mercado de trabalho será tema de palestra nesta quarta-feira

Evento será no plenário da OAB - Divulgação

A inserção da mulher no mercado de trabalho será tem de palestra nesta quarta-feira (26) na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) proferida pela Conselheira Estadual da Ordem Maria Caroline Bertol Carloto Trindade Nantes.

A Conselheira explica que o evento será realizado em comemoração a semana da secretária, mas também será uma conversa de incentivo a mulheres.

“O principal motivo dessa conversa é motivacional. A inserção da mulher no mercado de trabalho tem sido gradativa, por questões históricas, e são evoluções que precisam ser constantes, é uma luta constante. Vou falar justamente sobre isso, da forma que a mulher pode se colocar no mercado de trabalho, como ela deve se apresentar. Seja na postura, na forma como ela apresenta um currículo, como se porta em uma entrevista ou no ambiente de trabalho. Hoje está muito em voga essa questão de feminismo, da luta pelo espaço da mulher, e vejo isso de uma forma bastante coerente. Eu acho muito válido a questão do feminismo, mas acho que tudo deve ser tratado de forma muito cautelosa e muito saudável também”, destaca.

O evento acontecerá nesta quarta-feira (26), às 9 horas, no Plenário da Ordem. Mais informações podem ser obtidas no telefone 3318-4721.