Inscrições para XXVIII Concurso Público para ingresso no MP segue até fevereiro

O processo seletivo contará com três etapas eliminatórias, onde a primeira visa a aplicação de uma prova preambular, com questões objetivas de múltipla escolha - Arquivo

Estão abertas até dia 16 de fevereiros as inscrições para XXVIII Concurso Público de ingresso na carreira do Ministério Público de MS, no cargo de Promotor de Justiça Substituto.

O processo seletivo contará com três etapas eliminatórias, onde a primeira visa a aplicação de uma prova preambular, com questões objetivas de múltipla escolha. A segunda fase decorre da aplicação de prova escrita, que visa a aplicação do conhecimento do candidato sobre as matérias previstas no Regulamento. A última fase eliminatória será composta por provas orais de tribuna e arguição sobre as disciplinas estabelecidas.