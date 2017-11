Inscrições para transferência externa para Medicina são prorrogadas

Dourados (MS) – As inscrições para o processo seletivo de Transferência Externa para o curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) foram prorrogadas até esta sexta-feira (17.11).

No total, são 14 vagas para serem preenchidas por alunos de outras Instituições de Ensino Superior (IES). As vagas são para ingresso no ano letivo de 2018.

A Diretoria de Registro Acadêmico (DRA) publicou uma retificação do Edital de Transferência Externa. A publicação modifica o prazo de inscrições, a data e o horário da prova de Admissão, além de outras datas do cronograma do processo seletivo.

Leia o edital e confira a retificação com as novas datas.

Inscrições

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas até 17 de novembro, na Secretaria Acadêmica do curso de Medicina, na Unidade da Uems, em Campo Grande.

O horário de funcionamento da Secretaria Acadêmica do curso é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto nos feriados.

De acordo com o edital, só poderão participar do processo seletivo os candidatos que tenham vínculo com a instituição de origem, no curso objeto da Transferência, e que tenham cursado, no mínimo, dois semestres.

Provas

O processo seletivo compreende duas fases:

I – Fase eliminatória, feita por meio de Prova de Admissão;

II – Fase classificatória, feita por meio de análise de currículo.

A prova de Admissão será realizada no dia 3 de dezembro, das 08h30 às 11h30, na Uems, unidade Campo Grande, em sala a ser definida no edital de homologação das inscrições.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria do Curso de Medicina, pelo telefone (67) 3901-4627.

Tatiane Queiroz – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro