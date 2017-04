Inscrições para trabalho temporário do IBGE terminam no dia 9 de maio

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu processo seletivo para contratar cerca de 600 pessoas pelo sistema de trabalho temporário em Mato Grosso do Sul para o Censo Agropecuário 2017. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 4 mil.

A primeira etapa do processo de seleção teve início no dia 10 abril e se estenderá até o dia 9 de maio para a contratação de 25 pessoas, e a segunda etapa vai acontecer no dia 20 deste mês para definir 529 profissionais.

As vagas abertas em Mato Grosso do Sul são nos setores de Analista Censitário (Salário de R$ 4 mil), Agente Censitário Administrativo (Salário de R$ 1,5 mil), Agente Censitário Regional (R$ 2,5 mil) e Agente Censitário de Informática (Salário R$ 1,7 mil). As inscrições devem ser realizadas pelo site da FGV.

