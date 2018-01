Inscrições para seleção simplificada de médicos terminam nesta sexta

A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, destinadas à realização de plantões de 12 ou de 24 horas ininterruptas, conforme a necessidade - Divulgação

Termina nesta sexta-feira (26) o período de inscrições para o Processo Seletivo Público Simplificado que visa contratar 21 médicos para atuar no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), nos serviços de Pediatria e de Ginecologia e Obstetrícia.

As inscrições devem ser efetuadas via internet, por meio deste endereço. A seleção será feita mediante avaliação curricular de títulos e experiência profissional. Todas as informações referentes ao Processo Seletivo estão disponíveis no edital de abertura.

Especificações e requisitos

Os candidatos classificados dentro do número de vagas e que atendam aos requisitos da seleção, serão contratados temporariamente – pelo prazo de 180 dias – podendo ser renovado o contrato por igual período, em virtude de atender à excepcional necessidade de manutenção dos serviços assistenciais.

A jornada de trabalho será de 24 horas semanais, destinadas à realização de plantões de 12 ou de 24 horas ininterruptas, conforme a necessidade. O vencimento básico será de R$ R$ 8.093,59, podendo ser acrescido de auxílios e benefícios previstos em lei.

Os candidatos que desejarem concorrer e assegurar as vagas legalmente reservadas às pessoas com deficiência devem se inscrever e no dia 27 de janeiro, das 8h30 às 12 horas, comparecer ao HU-UFGD para realização de perícia médica e apresentação de laudo médico original ou sua cópia autenticada.

Também podem se inscrever e concorrer às vagas reservadas por lei, candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. Da mesma forma, horário e data citados acima, devem comparecer ao HU-UFGD para assinar o formulário de autodeclaração, solicitando concorrer às vagas por meio da Lei Nº 12.990/2014, e submeterem-se à aferição de veracidade da autodeclaração como pessoa preta ou parda.

Mais informações podem ser obtidas na Divisão de Gestão de Pessoas do HU-UFGD, pelos telefones (67) 3410-3154 ou (67) 3410-3152. Endereço: rua Ivo Alves da Rocha, 558, bairro Altos do Indaiá.