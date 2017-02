Inscrições para seleção da Força Nacional em MS terminam hoje

Seguem abertas até esta sexta-feira (3) as inscrições para o processo seletivo de policiais militares em Mato Grosso do Sul que pretendem entrar na Força Nacional de Segurança Pública. O edital completa com todas as normas do processo pode ser visto clicando aqui.

Podem participar da seleção tenentes, capitães, subtenentes, sargentos, cabo e soldados da PM sul-mato-grossense que possuam INC (Instrução de Nivelamento e Conhecimento). O policial também deve ser indicado pelo comandante, diretor ou chefe da unidade.

O ofício de indicação do candidato deverá ser encaminhado via protocolo do Comando Geral, juntamente com os comprovantes pedidos, também até sexta-feira. A PM-3 é quem divulgará relação nominal dos inscritos e o local da realização do teste de aptidão física.

Ao final da seleção, o candidato indicado para compor o efetivo da Força Nacional deverá apresentar na 3ª EM/PM todos os documentos exigidos no edital, impreterivelmente 72 horas após a convocação, sob pena de ser substituído.

Criada em 2004, Força Nacional de Segurança Pública é uma forma de atender às necessidades emergenciais dos estados, nas questões que se fizerem necessárias a interferência maior do poder público ou for detectada a urgência de reforço na área de segurança. Em Mato Grosso do Sul, ela participou da segurança em locais de conflito indígenas, principalmente.

