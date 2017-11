Inscrições para renovação de membros do Conselho de Meio Ambiente seguem até dia 10

A eleição acontecerá no dia 16 de novembro - Ilustração

A prefeitura de Campo Grande, por meio do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), recebe até o dia 10 de novembro as inscrições para o processo de renovação do quadro de conselheiros representantes da sociedade civil, para o mandato 2018/2020.

Berenice Maria Jacob Domingues, diretora presidente da Planurb, esclarece que o CMMA tem fundamental importância nas ações do planejamento ambiental do município de Campo Grande.

“As atividades desempenhadas pelo conselho têm a fundamental importância no acompanhamento e assessoramento no desenvolvimento de planos, programas e projetos, municipais e intermunicipais de conservação e defesa do meio ambiente”, pontuou a diretora.

Para efetivar a inscrição, as entidades e instituições candidatas devem possuir sede no município de Campo Grande/MS, além de apresentar a ficha de inscrição preenchida, cópia do Estatuto Social ou Regimento (registrado em cartório), termo de eleição ou de posse, RG e CPF do dirigente ou do representante legal.

A documentação pode ser entre de segunda à sexta-feira na Assessoria de Assistência aos Órgãos Colegiados (AAOC), localizada na Rua Hélio de Castro Maia, 279, Jardim Paulista, das 7h30min às 10h30min e das 13h às 16h30min.

A eleição acontecerá no dia 16 de novembro, às 9 horas, na sala de sessões Plenárias Nilo Javari Baren, anexa a Planurb.

Mais informações sobre o processo podem ser obtidas pelo telefone: 67 3314-5185/5192 ou ainda pelo edital disponível na página: https://www.campogrande.ms.gov.br/planurb/documentos-para-downloads/