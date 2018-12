Inscrições para programa de impulsionamento de startups estão abertas

Mentorias e oficinas serão realizadas durante as 5 semanas de programa - Divulgação

Sabe aquela ideia de negócio que tem potencial de mercado, se destaca entre a concorrência, mas que ainda está guardada na gaveta? O Living Lab, do Sebrae/MS, ajudará tanto empresários iniciantes quanto os já consolidados a amadurecer e impulsionar tais negócios através do Programa de Aceleração Five Weeks, que está em sua 6ª edição. E de forma totalmente gratuita. O número de vagas é limitado e as inscrições vão até o próximo dia 09 de janeiro de 2019.

Como o nome já diz, durante 5 semanas os participantes contarão com uma série de workshops, oficinas e sessões de mentorias ministradas por parceiros especialistas do Living Lab, podendo trocar informações e networking com empresários locais e de outros estados, bem como os próprios residentes do "laboratório de startups".



Esta é a chance para os empreendedores das mais variadas áreas se estabelecerem ou até iniciarem o desenvolvimento das ideias inovadoras, transformando-as em negócios promissores.



Um pitch de encerramento será realizado com todos os participantes para que apresentem a mentores e colegas suas validações durante o programa. Os projetos que passarem por esta fase já estão selecionados para o programa de Tração do Living Lab MS, o Early Stage, que conta com 6 meses em uma intensa programação de palestras, conversas, talks, mentorias e workshops aprofundados sobre finanças, tributos, mercado, canais de marketing, geração de leads e negociação de vendas e formalização.



Das inscrições



Através de um vídeo de até um minuto, o candidato a participar do programa tem de responder apenas 3 perguntas: 1) "Qual é a sua ideia?"; 2) "Qual o seu público-alvo" e 3) "Como ela funciona?" e enviar para o WhatsApp (67) 99271-2687, além de inscrever sua ideia no Formulário de Inscrição Five Weeks 6.



A inscrição, assim como todo o programa, é integralmente gratuita. Todos os números cadastrados receberão uma mensagem informando se sua startup/ideia foi ou não selecionada para a 6ª Edição do Programa de Aceleração Five Weeks. As ideias não selecionadas estarão aptas a participar das inscrições dos próximos programas de aceleração.



Ficou interessado? Confira o edital com a programação completa. Acompanhe também mais detalhes no site: livinglabms.com.br.