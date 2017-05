Inscrições para professor temporário de Filosofia na Uems terminam nesta sexta-feira

Dourados (MS) – A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) está com inscrições abertas para a seleção de docente temporário na área de Filosofia para a Unidade de Nova Andradina. As inscrições terminam nesta sexta-feira (12.5).

De acordo com o edital, o candidato deve ter graduação em Filosofia, ou Pedagogia ou História e pós-graduação em qualquer área de conhecimento.

A inscrição pode ser feita pessoalmente na secretaria do campus de Nova Andradina, das 07h30 às 13h30, ou encaminhada pelos Correios. As provas serão de 5 a 7 de junho, na unidade de Nova Andradina.

O valor da hora aula varia conforme o nível de formação do docente: Auxiliar Graduado – R$ 13,87; Auxiliar Especialista – R$ 24,97; Assistente (Mestre) R$ 35,92; Adjunto (Doutor) R$ 50,62.

Tatiane Queiroz – Universidade Estaual de Mato Grosso do Sul (Uems)

