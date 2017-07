Inscrições para professor substituto no Instituto Federal terminam no domingo

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo simplificado para dez vagas de professor substituto nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas, em diversas áreas.

Além da formação na área de graduação ou licenciatura, dependendo da vaga, o candidato também deve obedecer aos demais requisitos, como não ser docente vinculado à Lei nº 7.596/87; não ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva; não ter sido contratado como professor substituto nos últimos 24 meses; e não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente.

As demais exigências podem ser consultadas no edital do processo seletivo, publicado na Central de Seleção.

Seleção – Será feita por meio de provas escrita e de títulos, realizadas no dia 5 de agosto, às 8h30, nos campus do IFMS.

As provas serão aplicadas no mesmo local onde o candidato irá concorrer a vaga.

A prova escrita será de conhecimento específico com caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 14 questões objetivas e uma questão discursiva. O conteúdo programático está disponível no edital.

Já a prova de títulos será de caráter classificatório. Ao se apresentarem para a prova escrita, os candidatos deverão entregar uma via do currículo, no formato da plataforma Lattes/CNPq, devidamente documentado e em envelope fechado, contendo a identificação do candidato, área do concurso e campus. A pontuação também pode ser conferida no edital do processo seletivo.

Os resultados preliminar e final devem ser divulgados nos dias 7 e 11 de agosto, respectivamente.

Contrato – Para os professores com carga horária semanal de 40 horas, a remuneração total varia entre R$ 3.575 (graduação) a R$ 6.155 (doutorado), dependendo da titulação do selecionado.

A vaga para a disciplina de Educação Física do Campus Coxim é a única com carga horária de 20 horas semanais, com remuneração entre R$ 2.694 (graduação) a RS 3.763 (doutorado).

A vigência do contrato será de até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.

Serviço:

Os interessados podem se inscrever até 30 de julho, pela Página do Candidato da Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 31.

Veja Também

Comentários